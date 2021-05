Föderaalreserv: inflatsiooni pärast ei pea muretsema

Föderaalreservi esimees Jerome Powell usub, et inflatsiooni tõus ei osutu probleemiks. Foto: ZUMAPRESS.com/scanpix

Viimastel nädalatel on nii investorite kui ka poliitkute seas aina enam pead tõstnud inflatsiooni kiirenemise hirm. USA Keskpank on koostanud loendi, miks nemad sellepärast ei muretse, vahendab Reuters.

Enamasti tuginevad Föderaalreservi argumendid pakkumise ja nõudluse tasakaalustamisele, avaliku psühholoogiale ja veendumusele, et need aspektid, miks on suudetud inflatsiooni 1990ndatest alates kontrolli alla hoida, olgu see siis rahvusvaheline kaubandus või Interneti-põhine hinnakonkurents, suudavad seda ka pärast pandeemiat.