Analüütikud lasid Riia börsil lendu HansaMatrixi aktsia

Investor Toomase tunnis külas käinud analüütikud rääkisid Balti börsil leiduvatest aktsiatest ja LHV analüütik tõi välja, et HansaMatrix sarnaneb Harju Elektriga oma investeeringuga, mida analüütikud ei oska hinnastada. Foto: LIIS TREIMANN

Ettevõtte HansaMatrix aktsia läks täna Riia börsil lendu, tõustes päeval pärast Äripäeva raadio investeerimissaadet üle 83 protsendi. Saates oli oma mõtteid aktsia kohta jaganud LHV vanemanalüütik Sander Danil.

Aktsia suur liikumine on tingitud vähesest likviidsusest, kuna turul lihtsalt ei ole piisavalt aktsiaid, mida investorid saaksid osta. Täna on HansaMatrixi aktsiaga tehtud 62 tehingut ja omanikku on vahetanud 1276 aktsiat. Päeva käive jääb alla 15 000 euro, millest tingituna on ka aktsia hind sellise hüppe teinud. Päeva lõpus kerkis aktsia hind 9,3 euro pealt 16,9 euro juurde. Päeva lõpetas aktsia hind 14,6 euro juures, tõustes täna kokku 59,56%.