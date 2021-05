Roosaare: kuidas ma poole miljoni euro suurusest kahjumist pääsesin

Investor Jaak Roosaare. Foto: Liis Treimann

Äripäeva veebikoolitusel "Kuidas leida maailma parimaid aktsiaid" täna esinenud investor Jaak Roosaare rääkis, milliseid aktsiaid on omale portfelli soetanud ning kuidas ta suutis poole miljoni euro suurusest kahjumist ennast säästa.

Roosaare tõi välja põhimõtted, mida ta väärtusinvestorina järgib. Esimene on see, et valida sektorid, mis parasjagu ei ole populaarsed. “Eelkõige see kehtib USA või globaalsete turgude kohta. Baltikumis ettevõtted liiguvad kõik käsikäes,” ütles Roosaare. “USAs on vahel roheaktsiad moes, siis jälle teised sektorid. Seal on hetketrendid vahelduvad.”