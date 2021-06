Tesla kutsub tagasi ligi 6000 autot

Tesla kutsub tagasi ligi 6000 autot. Foto: ZUMAPRESS.com/Scanpix

Elektriautotööstuse gigant Tesla kutsub tagasi ligi 6000 sõidukit, kuna pidurisadula poldid võivad kergelt lahti tulla, mis võib põhjustada rehvirõhu vähenemist, vahendab Reuters.

Tagasikutsumine hõlmab 2019–2021 valmistatud Model 3 ja 2020–2021 valmistatud Model Y sõidukeid. Ettevõte ütles avalduses, et on teatanud riiklikule maanteede liiklusohutuse ametile probleemist. Lisades, et nendele teadaolevalt ei ole probleem põhjustanud ühtegi õnnetust ega vigastust.