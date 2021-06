Nafta hinnatõus tõotab jätkuda

Nafta puurtornid. Foto: Reuters/Scanpix

Nafta hind on täna tõusnud uute mitme aasta rekorditeni, tänavu on nafta hind kallinenud 50 protsenti ning mitmed tuntud kauplejad näevad hinnakasvu jätkumist, kirjutab Bloomberg.

Brenti toornafta hind on täna kallinenud 1,5 protsenti ning barrel maksab juba 73,9 dollarit. Vahepeal ületas Brent ka 74 dollari piiri ja jõudis viimase kahe aasta kõrgeima tasemeni. WTI toornafta on täna tõusnud 1,7 protsenti, 72,1 dollarini. See on kõrgeim tase alates 2018. aastast.