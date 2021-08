Euroopa turgudel nelja aasta pikim tõusujada

Frankfurdi bös. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa aktsiaturud on täna tõusmas üheksandat päeva järjest. Kui päev lõpetatakse plussis, siis see on pikim tõusuperiood alates 2017. aastast, vahendab Reuters.

Aasia aktsiaturud olid täna taandumas , sest investorid muretsevad Hiina regulatsioonide muutumise ja koroonaviiruse delta tüve leviku pärast. MSCI Aasia-Okeaania indeks langes 0,5 protsenti, aga Euroopa aktsiaturud on täna edasi tõusnud. Üle-euroopaline aktsiaindeks Stoxx 600 on kallinenud 0,2 protsenti, 475 punktini.

