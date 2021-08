Nafta hind langeb neljandat päeva järjest

USAs oodatakse naftatootmise kasvu. Foto: Reuters/Scanpix

Nii Brenti kui WTI toornafta futuurid odavnevad täna juba neljandat päeva järjest, sest Aasia nõudlus on kesine ning OPEC ja selle liitlased ütlevad, et turul ei ole rohkem naftat vaja, vahendab Reuters.

Brenti toornafta on täna odavnenud 0,3 protsenti, 69,3 dollarini barreli eest. WTI on kaotanud 0,4 protsenti ja barrel maksab 67 dollarit. Toornafta hind on langenud neli päeva järjest, viimati juhtus see selle aasta märtsis.

