Bill Gross: USA riigivõlakirjad on rämpsvara

Bill Gross. Foto: Reuters/Scanpix

Kunagi võlakirjaturu kuningaks tituleeritud Bill Gross ütles, et võlakirjad on “rämpsvara,” mis toodab investoritele kahjumit, vahendab Bloomberg.

Oma veebilehele postitatud väljavaates ütles Gross, et USA riigivõlakirjade pikaajaline tootlus on nii madal, et neid ostvad fondid “kuuluvad investeeringute prügikasti”.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099