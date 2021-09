Euroopa turud lähenevad uutele rekorditele

Kristi Saare: buum on langusest stressirohkem

Investor ning ettevõtja Kristi Saare tõdes, et viimasel ajal on temalt üha enam küsitud, kas nüüd on õige aeg aktsiate müümiseks. See näitab Saare sõnul, et suur tõus on investorid muretsema pannud ning seetõttu pani ta alustavatele investorile südamele, et lõputut tõusu ei tasu oodata.