Tallinna börsi verelaskmine jätkub

Ukraina legaliseeris bitcoini

Ukraina on viimase kuu aja jooksul juba viies riik, kes on reguleerinud krüptovaluutade turgu. See on märk, et valitsuste hinnangul on krüptorahad tulnud, et jääda, kirjutab CNBC.

