Reisifirmade aktsiad vedasid Euroopa turge kõrgemale

Frankfurdi börs. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa aktsiaturud on nädalat lõpetamas positiivselt. Suurbritannia kaalub reisipiirangute leevendamist ja see pani kogu regiooni lennu- ja hotellifirmad kallinema. Luksusfirmade aktsiate taastumine aitas samuti indeksitel tõusta, vahendab Reuters.

Üle-euroopaline aktsiaindeks Stoxx 600 on täna kallinenud 0,6 protsenti, 468,6 punktini. Nädala lõikes on indeks 0,5 protsenti plussis. Kui esmaspäeval valdasid investoreid mured globaalse majanduskasvu pärast, siis nüüd on olukord mõneti paranenud.

