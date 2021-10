Swedbank maksab lisadividendi

Puidu põletamise toetamine jääb ootama kriteeriume, mis omakorda ootel vigases eelnõus

Täna läheb kolmandale lugemisele paksu pahandust tekitanud energiaturu seadus, millega tehakse uks lahti puidu põletamise toetamiseks Ida-Viru kateldes. Selle seaduse üks taustaseaduseid on riigikogus alles esimesele lugemisele jõudnud energiamajanduse seadus, mis paneb paika, millist puitu kateldes põletada tohib. Sellega on ainult üks mure - eelnõu on vigu täis.

