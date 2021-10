Maagaasi futuurid kallinesid Euroopas eile 18 protsenti

Maagaasi hind on võrreldes eelmise aastaga kallinenud enam kui viis korda. Foto: Reuters/Scanpix

Tõenäoliselt ei ole Gazprom Euroopa maagaasi puudust ja sellest tulenevat energiakriisi täiendava pakkumisega lahendamas, vaatamata sellele, et Venemaa president on pakkunud seda ühe võimalusena välja, vahendab Financial Times.

Suurbritannia ja Euroopa maagaasi hind tõusis eile 18 protsenti, sest paljuoodatud torujuhtmete mahtude oksjonil ei olnud näha, et Venemaa sooviks oma eksporti Ukraina või Poola kaudu suurendada.

