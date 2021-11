Dollari kurss tõusis 16 kuu tippu

Dollarid. Foto: Reuters/Scanpix

Dollar tugevneb täna juba kolmandat päeva järjest, sest oodatust kõrgemad USA inflatsiooninäitajad on intressimäärade tõusuootusi varasemaks nihutanud, vahendab Reuters.

Suurimate valuutade suhtes on dollariindeks täna kallinenud 0,1 protsenti, 95,27ni. Viimase kolme päevaga on indeks kallinenud 1,3 protsenti ja jõudnud kõrgeima tasemeni alates 2020. aasta juulist. Investorid ootavad, et Föderaalreserv tõstab kõrge inflatsiooni tõttu oodatust varem intresse. Esimest intressitõusu oodatakse 2022. aasta keskpaigaks.

