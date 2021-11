Börs: tugev jaemüük aitas USA turud plussi

New Yorgi börs. Foto: Reuters/Scanpix

USA aktsiaturud lõpetasid teisipäeva tõusuga, millele aitasid kaasa Home Depot’ head tulemused ning Ühendriikide jaemüügi kasv, mis andsid investoritele märku, et tarbija on hea tervise juures, vahendab Reuters.

Täna ilmunud andmetest selgus, et USA jaemüük kasvas oktoobris 1,7 protsenti, mis on suurim kasv alates selle aasta märtsist. Number ületas ka ökonomistide prognoositud kasvu, milleks oli 1,4 protsenti. See annab märku, et kodumajapidamised jätkavad kolme kümnendi kiireimale inflatsioonile vaatamata kulutamist.

