Goldman Sachsi tegevjuht: Perioodid, mil ahnus ületab hirmu, ei kesta kaua.

Goldman Sachsi tegevjuht David Solomon. Foto: Reuters/Scanpix

Goldman Sachsi tegevjuht David Solomon ütles Singapuris New Economy foorumil, et praegu on turgudel rohkem ahnust kui hirmu ning see tõotab tuua volatiilseid aegu, vahendab Bloomberg.

Solomon vaatas oma 40-aastasele karjäärile tagasi ja tõdes, et on olnud sarnaseid perioode, kus ahnus on ületanud hirmu, aga need ei ole pikalt kestnud. Lisades, et alati on olnud midagi, mis on olukorda tasakaalustanud. Praegu prognoosib ta turgudele volatiilset tulevikku, sest maailmamajandus üritab pandeemia järsust mõjust väljapääsu otsida.

