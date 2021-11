Nafta hind taastub reedesest krahhist

Nafta hinnad on täna tõusnud ligi 5 protsenti. Foto: Reuters/Scanpix

Nafta hind taastus täna pärast reedel toimunud järsku langust ligi 5 protsenti. Tundus, et investorite jaoks oli reedene langus ülereageerimine, vahendab Reuters.

Maailma Terviseorganisatsioon teatas, et koroonaviiruse uue Omikroni tüve tõsisuse hindamiseks võib kuluda nädalaid. Lõuna-Aafrika arstid on aga öelnud, et pigem on uue tüve sümptomid kerged.

