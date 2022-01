Kuulus oksjonikorraldaja plaanib New Yorgis börsile naasta

Sotheby’si aktsia kerkib seoses kuuldustega lisapakkumiste tegemisest

Rahvusvahelise oksjonimaja Sotheby’si aktsia on täna üle kahe protsendi kerkinud, kui New York Post kirjutas, et Sotheby’s võib õige pea saada vähemalt kaks vastupakkumist aktsia börsilt väljaostmiseks, vahendab Reuters.