Krüptokaupleja paljastab, kuidas hinnalist krüptovara leiab tasuta

Krüptovarade omamiseks ei pea neid tingimata ostma, vaid osal juhtudel saab neid täiesti tasuta. Krüptokaupleja Parol Jalakas kirjutab, kuidas see on võimalik, miks seda tehakse ja mida see tähendab tavalisele investorile.