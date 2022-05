Suure intressitõusu väike tõenäosus rahustas USA börse

Pull sai läbi. "Oleme jõudnud katastroofi äärele"

Viimaste aastate põhja jõudnud börsid on analüütikud lükanud kahte lehte – ühed usuvad, et põhi on lähedal, teised kardavad, et enne, kui asjad paremuse poole hakkavad liikuma, läheb veresaun aktsiaturgudel veel räigemaks.