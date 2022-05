Aasia aktsiad langesid koos USA futuuridega

Newsec Eesti juht kinnisvarast: arendajad näevad ebanormaalselt kuuma turgu

Mõned arendajad on tunnistanud, et praeguses staadiumis ei ole võimalik edasi ehitada, kuna turg on ebanormaalselt kuum, ütles kinnisvaragrupi Newsec Eesti üksuse tegevjuht Janek Hintsov.

Mõned arendajad on tunnistanud, et praeguses staadiumis ei ole võimalik edasi ehitada, kuna turg on ebanormaalselt kuum, ütles kinnisvaragrupi Newsec Eesti üksuse tegevjuht Janek Hintsov.