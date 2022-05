Kulla hind langes mais teist kuud järjest

Kulla hind on viimastel kuudel langenud. Foto: Reuters/Scanpix

Kulla hinnad on täna langenud ligi protsendi võrra ning kollane metall on odavnemas juba teist kuud järjest. Survet on kullale avaldanud dollari kallinemine ning USA riigivõlakirjade kasv, mis on omanud suuremat mõju kui inflatsiooni kiirenemine, vahendab Reuters.

Kulla sporthind on täna odavnenud 0,7 protsenti, 1842,5 dollarini untsist. Päeva alguses oli kuld pea protsendiga miinuses, kukkudes 1837,99 dollarini. Mais on kuld langenud 2,8 protsenti, mis on suurim kukkumine alates eelmise aasta septembrist.

