USA aktsiaturud tõusid konarliku stardi kiuste

Päiksepargid suruvad muud taastuvenergiat kõrvale

Päikseparkide rajamise suhteline kergus ja odavus on viinud sinnamaale, kus need annavad muu tehnoloogia, nagu tuuleparkide, ees edumaa, viimane Eesti vähempakkumine näitas, et projekte on piisavalt veel ühe vähempakkumise jagu. Tuulikud seisavad ikka veel regulatsioonide ja planeeringute taga.

