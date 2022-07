Prantsuse valitsus plaanib energiahiiu EDF börsilt välja osta

EDFi elektrijaama tamm Korsika saarel Tolla järvel. Foto: EDF

Prantsuse valitsus on palganud energiahiiu EDF börsilt välja ostmise uurimiseks nõustajad.

Électricité de France (EDF) 84 protsendine osalus kuulub juba praegu Prantsuse valitsusele, kuid aktsiad on noteeritud ka Pariisi börsil. Financial Timesi ja Reutersi allikate andmeil on valitsus palganud Goldman Sachsi ja Societe Generale uurima ettevõte täielikult riigistamise võimalusi.

