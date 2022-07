Aasia aktsiad langesid kahe aasta madalaimale tasemele

Ettevõtlusministri kohalt lahkuv Andres Sutt: kahju on ikka, äge sõit oli

Uues valitsuses läheb ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri portfell Reformierakonna käest Isamaale. Ametist lahkuv Andres Sutt tõdes, et kahju on küll, kuid selline see kompromiss tuli.

