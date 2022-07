USA aktsiaturg lõpetas kõikuva päeva tugevas plussis

Netflixi tellijate arv langes oodatust vähem

Netflix teatas täna pärast börsipäeva lõppu, et kaotas teises kvartalis ligi miljon tellijat. See oli väiksem langus kui kardeti ning ettevõte prognoosib, et tellijate arv hakkab kolmandas kvartalis uuesti kasvama, mis pani aktsia järelturul tõusma.