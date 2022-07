Hilton tõstab suure reisinõudluse tõttu kasumiprognoosi

Comodule'i juht: tööturg pöördub taas tööandja kasuks

Asjade interneti lahendusi pakkuva Comodule juht Teet Praks rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et töötajaid on olnud keeruline leida, kuid see on muutumas ja tööturg muutub aasta jooksul töötaja turust tööandja turuks.

