USA peamine hinnamõõdik näitab, et inflatsioon tõusis taas ja püsib 40 aasta kõrgeimal tasemel

Ameerika Ühendriikide president Joe Biden teeb märkusi 2022. aasta inflatsiooni vähendamise seaduse kohta Valge Maja riiklikus söögitoas Foto: Reuters/Scanpix

Peamine USA inflatsioonimõõdik tõusis juunis järsult 1%, mille põhjuseks olid kõrgemad kütusehinnad. See on märk, et majanduses valitsev hinnasurve on endiselt tugev ja tõenäoliselt ei leevendu see kiiresti.

Isikliku tarbimise hinnaindeksi kasv ületas Wall Streeti prognoosi. Majandusteadlased olid prognoosinud 0,9% tõusu. Kitsam inflatsioonimõõdik, mis jätab välja kõikuvad toidu- ja energiakulud, tõusis 0,6%. Ka see ületas Wall Streeti 0,5% prognoosi.

