Nädala lõpp tõotab tulla börsidel roheline

Investorite pilgud on täna pööratud USA juuli tööturu statistikale Foto: AP/Scanpix

Aasia aktsiabörsid on alustanud nädala viimast kauplemispäeva tõusuga koos Euroopa ja USA aktsiafutuuridega, mis samuti tõusupäeva ennustavad.

Aasia aktsiaturud aitas reedel tõusule tehnoloogiasektori kasv, kuid see on siiski mõõdukas, kuna investorid ootavad ja jälgivad, milline saab olema Nancy Pelosi Taiwani külaskäigu järelmõju, vahendab Bloomberg. Lisaks on täna investorite pilgud suunatud USA tööturu statistika andmetele, mis ka annavad vihjeid majanduse olukorrast.

