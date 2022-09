USA aktsiatel oli viimase seitsme aasta halvim augustikuu

Luubi all: üks Eesti ettevõte korraldab tõelist sigadust

Läti peaminister väidab endiselt, et üks Eesti ettevõte on ostnud Venemaalt gaasi, hoiustades seda Lätis. Kui see peaks tõele vastama, on tegemist ääretult moraalitu firmaga, leiab ajakirjanik Eliisa Matsalu.

