Lõunamere mull laostas investorid

Obskuurne majandus: inimesed kasutavad vähem värve kui kunagi varem

Sest nad on keskpärased. Siinkohal ma ei püüa kedagi solvata, aga kas sinugi lemmiksisekujunduse stiil on niinimetatud hele skandinaaviapärane? Kas sinugi auto on must? Kas sinugi sülearvuti on hall?

