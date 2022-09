Rahapoliitika karmistamine räsib krüptovaluutasid

Krüpto pigem kukub veel poole võrra kui tõuseb

Nüüd, kus bitcoin on paar nädalat 20 000 dollari taseme lähedal kaubelnud, võib jääda mulje, et pärast suuri kevadisi kukkumisi on krüptoturg stabiliseerunud. See on petlik: krüptovulkaani sisemus pulbitseb minu hinnangul endiselt ja uus purse pole tõenäoliselt kaugel. Nii võib olla tark purske eest juba varakult peitu pageda.