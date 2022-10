Trumm on läinud, mingu pulgad ka! Panen Saunumi müüki

Saunumi asutaja Andres Vare ja Saunumi tegevjuht Henri Lindal. Foto: Andras Kralla

Tänavune aasta on olnud minu portfellile vilets. Oma suurimatesse positsioonidesse usun endiselt edasi, sest need ettevõtted ei ole kehvemaks muutunud. Paraku pole ma olnud piisavalt terane, et väiksemate positsioonide probleeme arvesse võtta ja kiirelt müügiotsust teha.

Üks endine võitja on mind juba mõnda aega ninapidi vedanud. Senine paipoiss Saunum toob järjest halbu uudiseid, mida pole võimalik üleüldise turulanguse kraesse ajada. Kui ma oma pisikesi positsioone hindaksin sama hoolsalt nagu suuri positsioone, siis oleksin pidanud juba suvel üht-teist maha müüma.

