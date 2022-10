LHV Group kirjutab LHV Panga liikmed juhatusse

LHV Panga finantsjuht Meelis Paakspuu on esimesest novembrist lisaks LHV Pangale ka LHV Groupi juhatuse liige. Foto: Andras Kralla

Organisatsiooni struktuuri ümberkujundamisega seoses otsustas LHV Groupi nõukogu valida juhatusse kolm uut liiget, kes kõik on LHV Panga võtmefiguurid.

LHV Group on valdusettevõte, mille tütarettevõteteks on krediidiasutus, varahaldusettevõte ja kahjukindlustusselts. Lisaks asutab LHV Group uut panka Ühendkuningriigis. Ettevõte põhjendab juhatuse laiendamist LHV Groupi laienemise ja kasvuga erinevatel turgudel ning on "regulatiivse kriisilahenduskava subjektiks olemisega".

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev