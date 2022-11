Eesti ja Läti aktsiad tõusid koos Euroopa turgudega

Tallinna börsil oli teisipäeval tugev tõusupäev. Foto: LIIS TREIMANN

Eesti ja Läti teisipäeval tõusid, kui üldine tõusulaine tabas ka Euroopa ja USA aktsiaturgu.

Börsipäeva alguses said aktsiaturud tuge uudistest Hiinast, kui turule jõudsid spekulatsioonid, et Hiina plaanib karmid Covidi piirangud tühistada. Hiina välisministeeriumi pressiesindaja ütles Reutersi andmetel, et ei ole sellistest plaanidest teadlik. Teine turge ülespoole kergitav uudis tuli Austraaliast, kui sealne keskpank tõstis baasintressimäära 25 baaspunkti, kui viimastel kuudel oli intressimäära tõstetud 50 baaspunkti kaupa.

