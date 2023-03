Föderaalreserv tõstis taas intressimäära 25 baaspunkti

Finantsmaailm ootab ärevusega USA intressiotsust

Turud on jälgivad pingsalt tänast USA Föderaalreservi intressiotsust, et näha, kas panganduses tekkinud kriis on intressimäärade tõstmisele lõpu teinud. Lisaks toimub täna LHV aktsionäride koosolek.