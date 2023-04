Pankade insaiderid kasutavad hoogsalt võimalust tehinguid sooritada

KIKi juht: vabatahtliku süsinikukaubanduse areng on atraktiivne, aga oma ohtudega

Vabatahtlik süsiniku kauplemisturg on kahtlemata vajalik, ent praegu on see pigem arengu algusfaasis ning kätkeb seetõttu osaliste jaoks riske, kirjutab Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) juhataja Andrus Treier.

