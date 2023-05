"Müü mais ja osta oktoobris"-strateegiaga investor teenis aastatega kõvasti vähem

LHV maaklertegevuse juht Sander Pikkel ütles, et ka kodubörsil ei ole mais müümine ja oktoobris tagasiostmine ära tasunud. Foto: Raigo Pajula

Investorid on ikka tuttavad ütlusega "müü mais ja mine ära" (inglise keeles Sell In May And Go Away – toim), kuid ainult kalendrist ei soovita LHV maaklertegevuse juht Sander Pikkel lähtuda.

Pikkel tõdes Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et USA turgudel on mais aktsiate müümine ja oktoobris tagasiostmine varem hästi töötanud, kuid võttes kõrvale "osta ja hoia"-strateegia, kaotasid mais müüjad tootluses kõvasti.