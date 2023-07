Soome poeketi aktsia läks Rootsi rivaali ostmise peale lendu

Dollarstore kaupluse avamine Örebros. Foto: Dollarstore

Helsingi börsil noteeritud odavpoodide keti Tokmanni aktsia asus märkimisväärselt tõusma uudise peale, et ostetakse Rootsi odavpoodide turu liider Dollarstore.

Tokmanni tänase börsiteate kohaselt on tehingu maksumus 170,4 miljonit eurot ja see on plaanitud lõpule viia 1. augustiks. Dollarstore'i keti IFRS standardile vastav väärtus on teate kohaselt 344,9 miljonit eurot.