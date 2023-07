Tulemustest teavitamise nädal algas USA aktsiaturgudel ettevaatlikult

Kinnisvarainvestorid murravad müüti: üürikorterite ostmiseks on hea aeg

Vastupidiselt levinud arvamusele, et intresside tõus on üürikorteritesse investeerimise välja suretanud, rääkisid kinnisvarainvestorid Karolina Sikk ja Kadri Koplimäe saates “Kuum tool”, et praegugi leiab turult häid investeerimisvõimalusi.

Vastupidiselt levinud arvamusele, et intresside tõus on üürikorteritesse investeerimise välja suretanud, rääkisid kinnisvarainvestorid Karolina Sikk ja Kadri Koplimäe saates “Kuum tool”, et praegugi leiab turult häid investeerimisvõimalusi.