Investorid valmistuvad sõjaohuks

Kui pommid juba lendavad, pole kinnisvarainvesteeringut enam võimalik päästa. Kui tahta valmis olla võimalikuks sõjaks, tuleb varade kaitsmisega täna tegelema asuda, näiteks vähendada riske kinnisvara müügi kaudu. Foto: ZUMA Press / Scanpix

Kui varatul inimesel on lihtne kaks kätt taskus sõja eest pakku minna ja kaotada tal midagi pole, siis Eesti on muutunud jõukaks riigiks, kus paljudel investoritel on tuhandete ja miljonite eurode väärtuses kinnisvara, aktsiaid ja muud vara. Mida nendega teha, kui sõjaoht reaalseks saab?

Kui vaenlase pomm lendab sinu riiki ja pihta saab kinnisvarainvesteering, on hilja midagi ette võtta, et oma vara päästa. Kui Eestisse tunginud okupant riigistab panga, kus asuvad su aktsiad, siis need pole enam sinu aktsiad. Kas investor peaks lihtsalt ootama ja lootma, et asjad Eestis ei lähe halvaks, või hoopiski tegema ettevalmistusi juhuks, kui julgeolekuolukord peaks kodumaal halvenema?