Danske börsistrateeg näeb 2024. aastal ostuvõimalusi: likviidsus taastub

Danske panga strateeg panustaks alanud aastal USA-sse. Foto: Reuters/Scanpix

Pärast hüperinflatsiooni ja kiiresti tõusvate baasintressimäärade perioodi usub Danske Bank, et intressimäärad on jõudnud haripunkti ning näeb häid võimalusi pehmeks maandumiseks. Uuele aastale mõeldes suhtuvad panga strateegid Jaapani ja Ameerika Ühendriikidesse positiivselt, kuid Euroopasse skeptilisemalt.

"Vaadates 2024. aastasse, tundub väljavaade investeeringute osas üldiselt päris hea. Me arvame, et aktsiad on ostmist väärt, arvestades, et pehme maandumise võimalus on suurenenud ja aktsiaturul on endiselt atraktiivseid varasid," ütles Danske Banki vanemstrateeg Maria Landeborn DI-le.