Raha kaasav Liven viitab ostukohale: aasta pärast on kinnisvara hind tipus tagasi

Liveni tegevjuht Andero Laur Foto: Liis Treimann

Tarbijate kindlustunne kasvab, intressid langevad ning see loob olukorra, kus kinnisvarahinnad tõusevad peagi vanade tippude juurde, usub Liveni tegevjuht Andero Laur.

"Inimesed näevad juba praegu reaalselt laenumakse vähenemist, see annab märku, et nüüd saab ainult paremaks minna," selgitas Laur. "Nii et aasta pärast oleme tipus tagasi," sõnas ta vastuseks, kas praegu on viimane hetk soodustustega kodu soetada. Laur lisas, et soodsaim oli kinnisvara aasta tagasi, kuid on sealt alates kallinenud.