Prognoos aastaks 2035: viis triljoni dollari aktsiat

Analüütikud koostasid nimekirja viiest aktsiast, kelle turuväärtus ületab triljoni dollari piiri 2035. aastaks. Foto: AP/Scanpix

2000. aastal oli Wall Streeti TOP 10 börsiettevõtte sees näiteks Nokia, Intel ja Generic Electric, kes on nüüdseks sealt kadunud. Tollest ajast on koha esikümnes suutnud säilitada vaid üks. Kuigi kellelgi pole kristallkuuli, mis Wall Streeti tulevikku täpselt ennustaks, on meil investeerimisanalüütikud, kes oskavad teadusele toetuvaid oletusi teha.

Ehkki muljetavaldavaid innovatsioone, ettevõtete ühinemisi ja omandamisi ning majandussündmuseid võib olla keeruline ette näha, siis The Motley Fooli analüütik Sean Williams koostas siiski nimekirja viiest ettevõttest, mille turuväärtus ületab järgmise kümne aasta jooksul triljoni dollari tähise.