Võiks arvata, et vanade autode kogujad soetavad oma kogusse sõjaeelseid või sõjajärgseid uunikume. See kehtiski vanemate kogujate kohta, ent millenniumilapsed on samuti massiliselt huvitatud klassikalistest autodest, ent eelistavad hoopis uuemaid unikaalseid mudeleid.