Eesti investoreid meelitanud Storent üritab taas lõdvendada võlakirjade tingimusi

Investeerimisfestivalil võlakirjaturu teemal arutlenud osalejate sõnul on kohalik võlakirjaturg praegu tõusuteel. See avab head võimalused kõigile osalejatele, kuid samas suurenevad ka maksejõuetuse ja muude ebameeldivate üllatuste tekke risk ning tõenäosus.