07.11.25, 22:49 Meta investeerib USAs laienemisse 600 miljardit dollarit Sotsiaalmeedia hiiglane Meta Platforms teatas reedel, et investeerib järgmise kolme aasta jooksul 600 miljardit dollarit USA taristusse ja töökohtadesse, sealhulgas tehisintellekti andmekeskustesse.

USA president Donald Trump ja Meta tegevjuht Mark Zuckerberg tehnoloogia- ja ärijuhtidele korraldatud õhtusöögil Valges Majas 4. septembril 2025.

Foto: Reuters/Scanpix

Selle investeeringu põhjuseks on, et Meta kiirustab oma tehisintellekti ambitsioonide toetamiseks vajaliku taristu loomisega, vahendas Reuters.