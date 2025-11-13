Tšehhi keskpank investeeris miljon dollarit krüptosse
Tšehhi keskpank teatas neljapäeval, et ostis krüptovaluutasid selleks, et omandada praktilist kogemust digitaalsetel turgudel ning testida innovaatilisi makse- ning investeerimissüsteeme. Projektist tehakse kokkuvõte kahe-kolme aasta pärast.
Keskpanga loodud portfell koosneb peamiselt bitcoinidest.
Keskpanga loodud portfell koosneb peamiselt bitcoinidest, kuid sisaldab ka USA dollariga seotud TerraUSD stabiilset münti (stablecoin) ja tokeniseeritud hoiust. Varad osteti börsi kaudu, kuigi tehingu täpsemaid detaile ei avalikustatud.
