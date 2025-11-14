Balti börsidel kaubeldi enim LHV aktsiatega

Balti börsid lõpetasid kolmapäeva valdavalt tõusuga, kuid Tallinna börs sulgus miinuses Tallink Grupi aktsia languse tõttu. Samal ajal vedas kasvav optimism tehisintellekti ja tööseisaku lõpu suhtes USA aktsiaid ülespoole.
Riias asuva äri- ja bürookvartali Preses Nama Kvartāls arendaja käivitab programmi üheksanda võlakirjade emissiooni. 9% intressiga võlakirjade pakkumine toimub 18.–29. maini 2026. aastal ning võlakirjad on tagatud esimese järgu hüpoteegiga Preses Nama Kvartāls varadele. Ettevõte soovib emissiooniga kaasata kuni 5 miljonit eurot.