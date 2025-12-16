Küsi ÄPltEsimene kuu 2.99 €
Esimene kuu 2.99 €
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,08%318,14
  • OMX Riga−1,09%954,61
  • OMX Tallinn−0,01%2 205,83
  • OMX Vilnius0,19%1 500,85
  • S&P 5000,17%7 650,5
  • DOW 30−0,18%51 682,64
  • Nasdaq 0,39%26 522,55
  • FTSE 100−1,45%10 659,13
  • Nikkei 2251,38%65 018,95
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%96,6
  • OMX Baltic0,08%318,14
  • OMX Riga−1,09%954,61
  • OMX Tallinn−0,01%2 205,83
  • OMX Vilnius0,19%1 500,85
  • S&P 5000,17%7 650,5
  • DOW 30−0,18%51 682,64
  • Nasdaq 0,39%26 522,55
  • FTSE 100−1,45%10 659,13
  • Nikkei 2251,38%65 018,95
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%96,6

USA aktsiad langesid

USA aktsiad langesid esmaspäeval, kuna investorid ootasid teisipäeval avaldatavat novembrikuu tööhõivearuannet ja hulgaliselt muid majandusandmeid, mis aitaksid seada ootusi 2026. aastal intressimäärade langetamise osas.
Tehnoloogiarohke Nasdaq liitindeks langes esmaspäeval 0,6%.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Börsiuudised
  • 13.12.25, 00:38
Tehnoloogiasektori raske nädal lükkas USA aktsiad langusesse
Tehnoloogiaaktsiate jaoks raske nädal USA börsidel lõppes järsu langusega. Taandumist vedas tehnoloogiarohke Nasdaq liitindeks.
Börsiuudised
  • 12.12.25, 21:28
USA tehnoloogiaaktsiad kukuvad hoogsalt edasi
USA suurte tehnoloogiaettevõtete aktsiad langesid reedel järsult, kuna jätkub hirm tehisintellekti jätkusuutlikkuse osas.
Börsiuudised
  • 11.12.25, 23:45
Dow Jones ja S&P 500 indeksid saavutasid uued rekordid
Dow Jonesi indeks hüppas 650 punkti võrra rekordilisele kõrgusele ning S&P 500 tõusis esimest korda üle 6900 punkti, kuna USA aktsiad valdavalt tõusid. Tehnoloogiasektori aktsiad on aga suurema surve all pärast seda, kui Oracle'i tulemused taaselustasid mure tehisintellekti ülekuumenemise pärast.
Börsiuudised
  • 11.12.25, 19:38
Dow Jones läheneb rekordile, tehnoloogiasektor langeb
USA aktsiaturul on Dow Jonesi tööstuskeskmine teel rekordilisele tasemele, kuid tehnoloogiasektori taandumise tõttu S&P 500 ja Nasdaq liitindeks langevad.
  • ST
Sisuturundus
  • 11.09.26, 09:58
Tewox naaseb võlakirjaturule: mida õpetas ligi kahekordne ülemärkimine?
3 peamist õppetundi
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juht Paulius Nevinskas.

Hetkel kuum

Kopli tänava idüll: istuda Santa Lucias ja vaadelda ilmakuulsatest suunamudijatest Tallinna tramme.
Arvamused
  • 19.09.26, 06:00
Restoranitest. Miks Tallinna autentseim pitsakoht peidab end nii hoolega?
Kevadel kuulutas Tartu maakohus välja E-Piim Tootmise pankroti. Nädal tagasi tabas sama saatus E-Piima ühistut, millel ainuüksi piimatootjate ees kohustusi 26 miljonit eurot.
Uudised
  • 19.09.26, 06:00
Paide tehas sai saatuslikuks: E-Piima ühistu varises pankrotti
Piimatootjate ees kohustusi 26 miljonit
Avalike andmete järgi on edetabeli võitnud advokaadibüroo üks omanik Andrus Lillo väga kogenud kohtus vaidleja. Kohtupraktika analüüsi platvorm advo.ee seob ta 476 avaliku kohtulahendiga. Äripäeva fotograaf jäädvustas Lillo tänavu 25. mail, mil toimus kohtuistung Uvici pelmeenitööstuse vaidluses.
  • PRO
TOP
  • 19.09.26, 10:50
Advokaadibüroode TOPi tipu vallutasid uued nimed: 29. kohalt esimeseks, 56. kohalt kolmandaks
Vaade läbi hoiu-laenuühistu Erial suletud kontori akna.
Saated
  • 18.09.26, 13:42
Koht, kuhu keegi ei peaks raha panema. “Kõigist halbadest valikutest tehti kõige halvem”
Mis on Jaan Tallinnal sellist, mida teistel pole?
USA riigipea Donald Trump väljendas selget rahulolu, kui teatas, et USA jõudis Taani ja Gröönimaaga julgeolekuhuve puudutava kokkuleppeni.
Uudised
  • 19.09.26, 09:28
Trump kokkuleppest Taani ja Gröönimaaga: USA saab nüüd teha kõik vajaliku
Rootsi turueksperdid usuvad, et septembri alguse nõrkusele järgneb tugev kuu lõpp ja oktoobris ootab ees võimas kasvuspurt.
Börsiuudised
  • 18.09.26, 15:45
Rootsi turueksperdid panustavad sügisrallile
11 ostuideed
Ühtegi nime ma ei ütle, jäi kaitseminister Martin Herem kohe telefonikõne algul kidakeelseks.
Uudised
  • 18.09.26, 16:07
Kaitseministeeriumi kantsleriks võib kerkida hinnatud strateeg
30. septembril Arena Vilniuses toimuv eBay Baltic Export Summit 2026 on eBay esimene Baltikumiülene eksporditippkohtumine. Tasuta ühepäevasele sündmusele oodatakse ligikaudu 1000 ettevõtjat, eksportijat ja e-kaubanduse eestvedajat Baltimaadest ning mujalt Euroopast. Programmis on üle 20 esineja, enam kui kümme sessiooni ja rohkem kui kümme partnerit.
  • ST
Sisuturundus
  • 11.09.26, 11:50
Väikesest koduturust maailma: kuidas muuta ekspordisoov praktiliseks kasvuks
Pärnu külje all kodusel Porsche Ringil toimunud tutvustusüritusel sai elektrilise Cayenne Turbo superautolikku kiirendust stardisirgel ise proovida.
Auto|Piloot. Elektriline Porsche Cayenne Turbo – oi kui võimas, kiire ja suutlik
Keskkonnasõbralike filtrite idee on osaline jätk kunagise õpilasfirma Bymossy tiimi tööle, kes arendas välja õhupuhasti: vasakult Gregor-Mattias Froš, Eliise Lehtsaar, Marii Heleen Rannala ja Frederik Rossar. Lehtsaar üritab nüüd uue ettevõtte kaudu valmistada lambavilla jääke kasutava sundventilatsiooni filtri prototüüpi.
Ettevõtlikud noored lähevad loodussõbralike filtritega uuele ringile
Kolmapäeval algab Meta iga-aastane konverents Meta Connect. Eelmisel aastal oli peamine fookus tehisintellektiga varustatud nutiprillidel, mida Mark Zuckerberg esitles kui tulevikuseadmeid, mis hakkavad asendama nutitelefone.
Uuel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Pärnu külje all kodusel Porsche Ringil toimunud tutvustusüritusel sai elektrilise Cayenne Turbo superautolikku kiirendust stardisirgel ise proovida.
Auto|Piloot. Elektriline Porsche Cayenne Turbo – oi kui võimas, kiire ja suutlik
AS Infortar sisenes maavaraärisse 2018. alguses, kui ostis valitseva mõju firmas Kiiu Soon. Kollaažil vasakult Infortari suuromanikud Kalev Järvelill, Enn Pant ja Ain Hanschmidt.
  • PRO
Ehitusmaterjalide tootjate TOP: Hanschmidt, Pant ja Järvelill omavad suurt tükki ka edukas maavaraäris
Oma ettevõtlusteekonda võrdleb ettevõtja Raivo Rand ultramaratoniga, mille finiš veel ei paista.
Ehitusärimees hoiab tempot nii äris kui rattal. “Oleme alles esimese kolmandiku peal”
Saudi Araabia pealinna lennujaama lähistel oli laupäeval näha suurt musta värvi suitsupilve.
Pinged Lähis-Idas: huuthid ründasid Saudi Araabia pealinna ja olulist naftataristut
Alaska loodus pani Eesti suusataja Mariel Merlii Pullese proovile korduvalt. Esimesel aastal oli Pullese sõnul terve kuu stabiilselt 30 külmakraadi.
Pool kümnendit Alaskal õppinud eestlane räägib sealsest elust. “See on ikka maailma lõpp”
Sellel esmaspäeval käis “Kuuma tooli” saates ametist vabastatud Kaimo Kuusk.
Raadiohitid: palgatöölt vabaks. Läbi investeerimise või vallandamise
30. septembril Arena Vilniuses toimuv eBay Baltic Export Summit 2026 on eBay esimene Baltikumiülene eksporditippkohtumine. Tasuta ühepäevasele sündmusele oodatakse ligikaudu 1000 ettevõtjat, eksportijat ja e-kaubanduse eestvedajat Baltimaadest ning mujalt Euroopast. Programmis on üle 20 esineja, enam kui kümme sessiooni ja rohkem kui kümme partnerit.
  • ST
Väikesest koduturust maailma: kuidas muuta ekspordisoov praktiliseks kasvuks
USA kümneaastase riigivõlakirja tootlus kerkis viie baaspunkti võrra 5% lähedale.
Wall Street lõpetas nädala kõhklevalt, turud püsivad ettevaatlikud
Uue eelnõu järgi tuleb USA valitsuse valduses olevad bitcoinid paigutada vähemalt 20 aastaks föderaalsesse reservi ning varade kohta tuleks regulaarselt auditeid teha.
Bitcoin kallines üle 5% ning tõusis üle 80 000 dollari piiri
Kopsaka portfelliga tippjuht Olle Tischler on kaks korda jäänud töölt koju. Esimesel korral jäi see periood lühikeseks, hiljem, pärast tippjuhi kohal läbipõlemist oli ta aga kodus pea poolteist aastat.
Tippjuhi karjääripausist sai portfellist elamise proovikivi. “Nägemine ähmastus ja aju pakkis lihtsalt ennast kokku”
Rootsi turueksperdid usuvad, et septembri alguse nõrkusele järgneb tugev kuu lõpp ja oktoobris ootab ees võimas kasvuspurt.
Rootsi turueksperdid panustavad sügisrallile
11 ostuideed
Keskpanga juht Kazuo Ueda saabumas keskpanga istungile.
Jaapani keskpank tõstis intressimäärad 1995. aasta tasemele
Kaugtöö võimalus jääb LHV-s alles, kuid pank ei näe seda püsiva alternatiivina kontoris töötamisele.
LHV kupatab töötajad tagasi kontorisse
Täiendatud
Reisimüüjate äri on internetiäri, kus käib võistlus, kes kliendi enda juurde saab.
Megasoodsate reiside pakkuja kriitikatule all: “See on muster ettevõtetel, mis tulevad Leedust”
TTJA menetlus tuvastas rikkumised
Äripäev reastab Eesti rikkaimad inimesed, alates 2005. aastast leiab edetabelist 500 nime.
Rikaste TOP: traagiline õnnetus tõukas edetabelisse uued noored
Eesti autokoolide liidu presidendi, Tapa Autokool OÜ juhatuse liikme ja omaniku Neeme Külmalliku sõnul pole enamikul Eesti autokoolidel töölepinguga sõiduõpetajaid ning sektoris lokkab ebaaus konkurents.
Autokoolide maksuskeemid võtavad ausatelt tegijatelt töö
Pärast Hanno Pevkuri kahimist tuli peaminister Kristen Michalil Martin Heremi (pildil) avangus ohverdada ka kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk.
Kindral Heremi naasmine võimukoridori tõi esimese ohvri. “Kas ta demokraatia jaoks hea on? Kahtlen”
Ühiskond on liikumas faasi, kus inimestel on palju vara tekkinud, sõnas Martin Villig.
Tippettevõtja idee loob jõukatele uue viisi tuua miljardeid Eestisse
PwC Eesti äriühingu kõrval on suures tsiviilasjas kostjaks ka Ühendkuningriigis tegutsev PricewaterhouseCoopers.
“Terve armee advokaate.” Auditihiiglane tõi Baltcapi vastu raskekahurväe
Kohtunik: hagi on hästi mahukas ja hõre, nõue väga suur
Kodumaa Kapitali HLÜ-d aastaid juhtinud poliitik Tõnis Kõiv taandus juhatusest enne krahhi, kuid tegutseb siiani taustal.
Tuntud poliitiku juhitud ühistu vajub põhja, võlausaldajad vihjavad kantimisele

Podcastid

Koht, kuhu keegi ei peaks raha panema. “Kõigist halbadest valikutest tehti kõige halvem.”
Äripäev eetris
Koht, kuhu keegi ei peaks raha panema. “Kõigist halbadest valikutest tehti kõige halvem.”
00:00
Triin Hertmann: Leedu on otsustanud Eesti ükssarvikute krooni endale võita
Hommikuprogramm
Triin Hertmann: Leedu on otsustanud Eesti ükssarvikute krooni endale võita
00:00
Eksport pakub vanematele keskealistele uut karjääri. “Tihti öeldakse, et noori ei usaldata”
Hommikuprogramm
Eksport pakub vanematele keskealistele uut karjääri. “Tihti öeldakse, et noori ei usaldata”
Noori üllatab kodulaenu võtmisega kaasas käiv paberimajandus
Peremajandus
Noori üllatab kodulaenu võtmisega kaasas käiv paberimajandus
Heiti Hääl meelitab Eestisse tehnoloogiahiide. “Olen vestelnud rohkem kui ühega”
Energiatund
Heiti Hääl meelitab Eestisse tehnoloogiahiide. “Olen vestelnud rohkem kui ühega”
Äripäeva kultuurisoovitus: tulevased kunsti nimed ja kolm väga erinevat filmi
Hommikuprogramm
Äripäeva kultuurisoovitus: tulevased kunsti nimed ja kolm väga erinevat filmi
21.09.2026 SEO koolitus 2.0
Äripäeva Akadeemia
SEO koolitus 2.0
6 akadeemilist tundi
22.09.2026 Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
Äripäeva Akadeemia
Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
8 akadeemilist tundi
29.09.2026 Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
6 akadeemilist tundi
29.09.2026 AI võimalused projektijuhtidele
Äripäeva Akadeemia
AI võimalused projektijuhtidele
6 akadeemilist tundi
30.09.2026 Tehnilise analüüsi kiirkursus
Äripäeva Akadeemia
Tehnilise analüüsi kiirkursus
6 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium IV lend (30.09.2026-17.03.2027)
Äripäeva Liidrite kollokvium IV lend (30.09.2026-17.03.2027)
01.10, 05.10, 14.10, 20.10, ja 21.10.2026 Agiilne tarkvaraline äriprotsesside automatiseerimine
Äripäeva Akadeemia
Agiilne tarkvaraline äriprotsesside automatiseerimine
40 akadeemilist tundi
06.10.2026 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi
07.10.2026 ja 14.10.2026 Argumenteeritud müük
Äripäeva Akadeemia
Argumenteeritud müük
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele 07.10.2026-04.05.2027
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele 07.10.2026-04.05.2027
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend
08.10.2026 Tulemuslike meeskondade arendamine - mida teevad parimad juhid teisiti?
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslike meeskondade arendamine
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 18.09.26, 15:33
Purustustöö tagajärg: Saudid enam Euroopasse naftat ei tarni
2
Uudised
  • 19.09.26, 06:00
Paide tehas sai saatuslikuks: E-Piima ühistu varises pankrotti
Piimatootjate ees kohustusi 26 miljonit
3
Arvamused
  • 19.09.26, 06:00
Restoranitest. Miks Tallinna autentseim pitsakoht peidab end nii hoolega?
4
Saated
  • 18.09.26, 13:42
Koht, kuhu keegi ei peaks raha panema. “Kõigist halbadest valikutest tehti kõige halvem”
Mis on Jaan Tallinnal sellist, mida teistel pole?
5
  • PRO
TOP
  • 19.09.26, 10:50
Advokaadibüroode TOPi tipu vallutasid uued nimed: 29. kohalt esimeseks, 56. kohalt kolmandaks
6
Uudised
  • 18.09.26, 11:10
Margus Linnamäe sai Vormsi jagu metsa arvatust palju odavamalt kätte

Viimased uudised

Börsiuudised
  • 20.09.26, 16:00
Uuel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Uudised
  • 20.09.26, 13:17
Ettevõtlikud noored lähevad loodussõbralike filtritega uuele ringile
Uudised
  • 20.09.26, 11:35
Pinged Lähis-Idas: huuthid ründasid Saudi Araabia pealinna ja olulist naftataristut
  • PRO
TOP
  • 20.09.26, 10:25
Ehitusmaterjalide tootjate TOP: Hanschmidt, Pant ja Järvelill omavad suurt tükki ka edukas maavaraäris
Uudised
  • 20.09.26, 09:00
Auto|Piloot. Elektriline Porsche Cayenne Turbo – oi kui võimas, kiire ja suutlik
Uudised
  • 20.09.26, 07:00
Raadiohitid: palgatöölt vabaks. Läbi investeerimise või vallandamise
Suur lugu
  • 20.09.26, 06:00
Ehitusärimees hoiab tempot nii äris kui rattal. “Oleme alles esimese kolmandiku peal”
  • PRO
TOP
  • 19.09.26, 20:00
Toidutööstuse TOP: kogu sektori kasumi kasv tuli vaid kahest ettevõttest
Tagasi Äripäeva esilehele

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Tellimisega seotud küsimused: [email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2026