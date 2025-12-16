USA aktsiad langesid esmaspäeval, kuna investorid ootasid teisipäeval avaldatavat novembrikuu tööhõivearuannet ja hulgaliselt muid majandusandmeid, mis aitaksid seada ootusi 2026. aastal intressimäärade langetamise osas.
Dow Jonesi indeks hüppas 650 punkti võrra rekordilisele kõrgusele ning S&P 500 tõusis esimest korda üle 6900 punkti, kuna USA aktsiad valdavalt tõusid. Tehnoloogiasektori aktsiad on aga suurema surve all pärast seda, kui Oracle'i tulemused taaselustasid mure tehisintellekti ülekuumenemise pärast.
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.